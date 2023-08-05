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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 05 августа 2023
Рубин
05.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
39'
У. Иву
19'
Т. Бонгонда
59'
Х. Медина
67'
М. Игнатов
73'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Спартак
Желтая карточка
А. Грицаенко
90'
+1
Желтая карточка
В. Лисакович
84'
81'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Р. Литвинов
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Даку
79'
79'
Замена
Н. Умяров
️️️️
К. Мартинс
78'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Т. Бонгонда
73'
ГОЛ! 1:4!
К. Промес
Пас отдал
К. Мартинс
Желтая карточка
У. Иву
72'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Рожков
72'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
72'
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
М. Апшацев
72'
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Игнатов
Пас отдал
А. Соболев
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Х. Медина
Пас отдал
Р. Литвинов
58'
Замена
М. Игнатов
️️️️
В. Мозес
58'
Замена
Х. Медина
️️️️
Р. Зобнин
ГОЛ! 1:1!
У. Иву
39'
35'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Желтая карточка
Д. Фамейе
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Рубин
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-3-2-2
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
21
Зотов
6
Апшацев
7
Фамейе
19
Даку
4-1-2-2-1
98
Максименко
26
Хлусевич
68
Литвинов
14
Джикия
97
Денисов
35
Мартинс
11
Мозес
47
Зобнин
10
Бонгонда
10
Промес
7
Соболев
71
Рожков
31
Рыбус
31
Рыбус
71
Рожков
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
19
Даку
25
Уридия
25
Уридия
19
Даку
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
25
Пруцев
25
Пруцев
10
Бонгонда
11
Мозес
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Мозес
47
Зобнин
28
Медина
28
Медина
47
Зобнин
Остались в запасе
Рубин
Спартак
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Рубин - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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