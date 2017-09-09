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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 09 сентября 2017
Спартак
09.09.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
48'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Адриано
88'
76'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Цакташ
Замена
М. Пашалич
️️️️
И. Попов
75'
Желтая карточка
И. Кутепов
73'
70'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Оздоев
69'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Р. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Глушаков
48'
Желтая карточка
А. Ещенко
39'
34'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Желтая карточка
И. Попов
20'
Желтая карточка
К. Промес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
16
Боккетти
14
Джикия
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
38
Ещенко
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
4
Адриано
3-3-3-1
1
Рыжиков
13
Гранат
44
Навас
6
Сигурдссон
26
Бауэр
6
М'Вила
3
Набиуллин
10
Цакташ
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
71
Попов
8
Пашалич
8
Пашалич
71
Попов
4
Адриано
32
Роша
32
Роша
4
Адриано
6
Сигурдссон
28
Сорокин
28
Сорокин
6
Сигурдссон
10
Цакташ
8
Сонг
8
Сонг
10
Цакташ
21
Оздоев
17
Лестьенн
17
Лестьенн
21
Оздоев
Остались в запасе
Спартак
Рубин
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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