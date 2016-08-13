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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 13 августа 2016
Рубин
13.08.2016, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
45+1'
М. Девич
21'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
Желтая карточка
С. Санчес
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Саму
90'
87'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Р. Зобнин
Желтая карточка
А. Сонг
82'
79'
Замена
З. Луиш
️️️️
Д. Глушаков
72'
Желтая карточка
Фернандо
63'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
И. Ахметов
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
Пас отдал
М. Бауэр
45'
+1
45'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
М. Девич
️️️️
Жонатас
27'
Травма
Жонатас
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Саму
ПП
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
29
Зе Луиш
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
31
Бергстрем
90
Бурлак
20
Санчес
26
Бауэр
8
Сонг
97
Ахметов
21
Оздоев
14
Саму
99
Канунников
9
Жонатас
3-2-3-2
32
Ребров
16
Боккетти
2
Кутепов
35
Таски
38
Ещенко
23
Комбаров
88
Глушаков
47
Зобнин
20
Фернандо
71
Попов
10
Промес
14
Саму
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
14
Саму
97
Ахметов
31
Ткачук
31
Ткачук
97
Ахметов
9
Жонатас
32
Девич
32
Девич
9
Жонатас
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
47
Зобнин
94
Тимофеев
94
Тимофеев
47
Зобнин
88
Глушаков
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
88
Глушаков
Остались в запасе
Рубин
Спартак
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Рубин - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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