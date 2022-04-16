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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 16 апреля 2022
Спартак
16.04.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
69'
А. Соболев
30'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Рубин
83'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
С. Бакаев
Замена
К. Мартинс
️️️️
Р. Зобнин
78'
73'
Замена
М. Апшацев
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
69'
Желтая карточка
З. Бакаев
52'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Мозес
46'
Травма
В. Мозес
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хлусевич
41'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Умяров
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
А. Зуев
Травма
Н. Умяров
27'
10'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ЛП
38
Леон Мусаев
ОП
17
Александр Зуев
ЦП
20
Владислав Игнатьев
ПП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-1-2-1-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
23
Чернов
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
11
Мозес
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
4-1-3-1-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Тесленко
3
Тальби
71
Самошников
38
Мусаев
20
Игнатьев
17
Зуев
11
Ломовицкий
17
Бакаев
99
Лисакович
11
Мозес
77
Бакаев
77
Бакаев
11
Мозес
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
17
Бакаев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
17
Бакаев
20
Игнатьев
6
Апшацев
6
Апшацев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Спартак
Рубин
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
18
Константин Кучаев
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
18
Константин Кучаев
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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