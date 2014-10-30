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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 30 октября 2014
Рубин
30.10.2014, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Спартак
109'
М. Ливайя
120+4'
С. Азмун (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Спартак
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Азмун
120'
+4
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Карадениз
119'
114'
Вторая желтая
Т. Коста
Желтая карточка
О. Кузьмин
114'
Желтая карточка
М. Ливайя
110'
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
М. Канунников
109'
106'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Эдуардо
91'
Желтая карточка
К. Эдуардо
75'
72'
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
С. Азмун
️️️️
В. Дядюн
63'
53'
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Глушаков
46'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
Э. Набиуллин
31'
27'
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
22
Карлос Эдуардо
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
27
Ромуло
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-3-3
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
17
Дядюн
99
Канунников
22
Эдуардо
4-1-3-1-1
32
Ребров
34
Макеев
2
Инсаурральде
30
Карлос
16
Боккетти
8
Коста
88
Глушаков
15
Широков
14
Хурадо
10
Промес
22
Дзюба
61
Карадениз
15
Кисляк
15
Кисляк
61
Карадениз
22
Эдуардо
10
Ливайя
10
Ливайя
22
Эдуардо
17
Дядюн
20
Азмун
20
Азмун
17
Дядюн
34
Макеев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Макеев
88
Глушаков
27
Ромуло
27
Ромуло
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
14
Хурадо
Остались в запасе
Рубин
Спартак
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Патрик Эберт
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Патрик Эберт
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Рубин - Спартак
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Россия 2 18:55 (прямая)
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