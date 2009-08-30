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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 30 августа 2009
Спартак
30.08.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
33'
С. Семак
39'
А. Домингес (П)
58'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
+2
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Е. Филипенко
️️️️
М. Йиранек
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 0:3!
А. Бухаров
Желтая карточка
А. Рязанцев
Желтая карточка
И. Дедура
Замена
Н. Баженов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Джано
️️️️
Кариока
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Домингес
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Желтая карточка
Е. Макеев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
7
Денис Бояринцев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-3-2-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
20
Дедура
25
Йиранек
34
Макеев
39
Ковальчук
5
Кариока
7
Бояринцев
12
Алекс
91
Яковлев
11
Веллитон
4-4-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
61
Карадениз
37
Семак
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Домингес
11
Бухаров
25
Йиранек
24
Филипенко
24
Филипенко
25
Йиранек
5
Кариока
7
Джано
7
Джано
5
Кариока
7
Бояринцев
32
Баженов
32
Баженов
7
Бояринцев
11
Бухаров
11
Касаев
11
Касаев
11
Бухаров
10
Домингес
15
Муравски
15
Муравски
10
Домингес
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
Остались в запасе
Спартак
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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