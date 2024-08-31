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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 31 августа 2024
Спартак
31.08.2024, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
74'
Э. Барко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
М. Даку
Желтая карточка
О. Рябчук
90'
+2
88'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
А. Зотов
Замена
М. Абена
️️️️
Х. Медина
85'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Н. Умяров
85'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Угальде
84'
78'
Замена
Р. Безруков
️️️️
И. Рожков
78'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
У. Рахмоналиев
77'
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Тесленко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Барко
74'
72'
Желтая карточка
И. Рожков
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Бонгонда
65'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
65'
Вторая желтая
Р. Зобнин
61'
Желтая карточка
Р. Зобнин
45'
+1
39'
Желтая карточка
И. Рожков
32'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
И. Вуячич
31'
Травма
И. Вуячич
Желтая карточка
Д. Денисов
29'
26'
Желтая карточка
И. Вуячич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
71
Рожков
6
Иву
7
Рахмоналиев
70
Кабутов
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
28
Медина
14
Абена
14
Абена
28
Медина
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
5
Вуячич
5
Ашурматов
5
Ашурматов
5
Вуячич
7
Рахмоналиев
4
Нижегородов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
71
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
71
Рожков
21
Зотов
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
21
Зотов
Остались в запасе
Спартак
Рубин
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Рубин
3
1
4
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
4
8
Количество передач
187
44
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Шнякин, Жичкин)
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