Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет 1 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы начали сезон с победы над «Балтикой» (2:1) и имеют впечатляющую статистику в очных встречах с самарцами, не проигрывая в 14 из 16 последних матчей. Крылья, в свою очередь, стартовали с ничьей против «Динамо» (0:0) и не могут выиграть уже в пяти матчах подряд, хотя в последних очных встречах они регулярно забивают ЦСКА. Сможет ли оборона армейцев, пропускающая в десяти матчах подряд, сдержать атаку гостей, или проблемы в защите хозяев позволят «Крыльям» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре с явным преимуществом в форме и очной статистике. Команда побеждает в трех последних матчах РПЛ, забивает в четырех последних турах и не проигрывает «Крыльям» в 14 из 16 последних встреч, при этом неизменно поражая их ворота в 15 последних очных матчах. В атаке армейцы стабильны – в среднем 1.60 гола за последние пять игр, а в прошлом туре они уверенно переиграли «Балтику» (2:1). Однако защита хозяев вызывает тревогу: ЦСКА пропускает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять встреч получает 2.40 гола за игру. Это дает гостям шанс забить, но класс и домашняя поддержка должны помочь армейцам компенсировать оборонительные проблемы.

«Крылья Советов» находятся в кризисе: команда не выигрывает в пяти последних матчах, а их оборона пропускает в семи из девяти последних встреч, в среднем 1.80 гола за игру. В атаке самарцы действуют скромнее – 1.20 гола в среднем, но в очных матчах с ЦСКА они забивают в пяти из семи последних встреч, что делает их опасными на контратаках. В прошлом туре «Крылья» сыграли 0:0 с «Динамо», что может добавить им уверенности, но против более сильного соперника в гостях им будет сложнее. Их безвыигрышная серия и слабая защита делают их аутсайдерами, несмотря на способность забивать.

С учетом всех факторов победа ЦСКА выглядит наиболее вероятным исходом. Хозяева имеют преимущество в классе, очных встречах и текущей форме, тогда как гости не могут победить в пяти матчах и много пропускают. Проблемы в обороне армейцев могут позволить «Крыльям» забить, но этого будет недостаточно для положительного результата.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА уверенно доминирует, не проигрывая «Крыльям» в 14 из 16 последних матчей и стабильно забивая в 15 из них. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев в последних встречах, что делает их результативными. Текущая форма ЦСКА (три победы подряд) и кризис «Крыльев» (пять матчей без побед) указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию, хотя их нестабильная оборона может дать гостям шанс на гол.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ЦСКА одержит победу над «Крыльями Советов» с разницей как минимум в два мяча, используя преимущество домашнего поля, класс и подавляющую статистику очных встреч, несмотря на проблемы в обороне. Ставка на победу ЦСКА с форой (-1) за 1.88 выглядит оправданной – армейцы должны реализовать свое преимущество против слабо играющего соперника. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 1 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.