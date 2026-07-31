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ЦСКА – «Крылья Советов»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

31 июля 2026 9:24
ЦСКА - Крылья Советов
01 авг. 2026, суббота 16:15 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа ЦСКА с форой (-1)
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Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет 1 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы начали сезон с победы над «Балтикой» (2:1) и имеют впечатляющую статистику в очных встречах с самарцами, не проигрывая в 14 из 16 последних матчей. Крылья, в свою очередь, стартовали с ничьей против «Динамо» (0:0) и не могут выиграть уже в пяти матчах подряд, хотя в последних очных встречах они регулярно забивают ЦСКА. Сможет ли оборона армейцев, пропускающая в десяти матчах подряд, сдержать атаку гостей, или проблемы в защите хозяев позволят «Крыльям» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре с явным преимуществом в форме и очной статистике. Команда побеждает в трех последних матчах РПЛ, забивает в четырех последних турах и не проигрывает «Крыльям» в 14 из 16 последних встреч, при этом неизменно поражая их ворота в 15 последних очных матчах. В атаке армейцы стабильны – в среднем 1.60 гола за последние пять игр, а в прошлом туре они уверенно переиграли «Балтику» (2:1). Однако защита хозяев вызывает тревогу: ЦСКА пропускает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять встреч получает 2.40 гола за игру. Это дает гостям шанс забить, но класс и домашняя поддержка должны помочь армейцам компенсировать оборонительные проблемы.

«Крылья Советов» находятся в кризисе: команда не выигрывает в пяти последних матчах, а их оборона пропускает в семи из девяти последних встреч, в среднем 1.80 гола за игру. В атаке самарцы действуют скромнее – 1.20 гола в среднем, но в очных матчах с ЦСКА они забивают в пяти из семи последних встреч, что делает их опасными на контратаках. В прошлом туре «Крылья» сыграли 0:0 с «Динамо», что может добавить им уверенности, но против более сильного соперника в гостях им будет сложнее. Их безвыигрышная серия и слабая защита делают их аутсайдерами, несмотря на способность забивать.

С учетом всех факторов победа ЦСКА выглядит наиболее вероятным исходом. Хозяева имеют преимущество в классе, очных встречах и текущей форме, тогда как гости не могут победить в пяти матчах и много пропускают. Проблемы в обороне армейцев могут позволить «Крыльям» забить, но этого будет недостаточно для положительного результата.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА уверенно доминирует, не проигрывая «Крыльям» в 14 из 16 последних матчей и стабильно забивая в 15 из них. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев в последних встречах, что делает их результативными. Текущая форма ЦСКА (три победы подряд) и кризис «Крыльев» (пять матчей без побед) указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию, хотя их нестабильная оборона может дать гостям шанс на гол.

Личные встречи
Побед - 40 (58%)
Ничьих - 17 (25%)
Побед - 12 (17%)
120
Забитых мячей
57
1.74
В среднем за матч
0.83
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Крылья Советов
2 : 5
07.04.2026
ЦСКА
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
16.09.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
01.08.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 1
18.04.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Крылья Советов
2 : 5
07.04.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
1 : 0
25.10.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 1
20.04.2025
Крылья Советов
Товарищеские матчи
Крылья Советов
2 : 4
22.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
1 : 2
10.11.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
08.03.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
16.09.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
05.04.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Крылья Советов
2 : 2
15.03.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
4 : 0
12.03.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.09.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.12.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
3 : 1
23.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
24.11.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.07.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
6 : 0
26.05.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 0
31.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2 : 1
02.04.2017
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 2
18.09.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
21.11.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
24.07.2015
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
1 : 0
02.03.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.04.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
ЦСКА
2 : 1
22.07.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.03.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 0
26.08.2012
Крылья Советов
Marbella Cup
ЦСКА
1 : 0
06.02.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
25.07.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
25.05.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4 : 3
07.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.07.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
3 : 0
12.09.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 3
03.05.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 0
03.08.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
22.03.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
4 : 2
28.10.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 0
24.06.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
2 : 0
26.02.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
0 : 0
18.02.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
23.07.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
06.08.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
5 : 0
10.04.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 1
30.10.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.03.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3 : 0
24.08.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 2
31.05.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 2
03.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
2 : 0
17.07.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
11.07.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
0 : 3
17.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
15.07.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 3 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
1 : 1
08.11.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
30.08.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
3 : 0
16.05.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 2
27.09.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
31.05.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
1 : 2
17.08.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.04.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.08.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
4 : 1
10.06.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 1
26.05.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 36 тур
Крылья Советов
2 : 0
10.11.1993
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
4 : 0
08.03.1993
Крылья Советов
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
20
Матия Попович
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Данила Козлов
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
62
Имран Фиров
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-3-3
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
17
Глебов
18
Козлов
10
Обляков
32
Гонду
20
Попович
31
Кисляк
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
17
Глебов
6
Баринов
6
Баринов
17
Глебов
31
Кисляк
62
Фиров
62
Фиров
31
Кисляк
18
Козлов
7
Алвес
7
Алвес
18
Козлов
20
Попович
37
Кармо
37
Кармо
20
Попович
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
7
Баньяц
3
Галдамес
3
Галдамес
7
Баньяц
15
Рассказов
5
Ороз
5
Ороз
15
Рассказов
11
Рахманович
10
Крамарич
10
Крамарич
11
Рахманович
8
Витюгов
77
Макаров
77
Макаров
8
Витюгов
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Максим Воронов
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ЦСКА одержит победу над «Крыльями Советов» с разницей как минимум в два мяча, используя преимущество домашнего поля, класс и подавляющую статистику очных встреч, несмотря на проблемы в обороне. Ставка на победу ЦСКА с форой (-1) за 1.88 выглядит оправданной – армейцы должны реализовать свое преимущество против слабо играющего соперника. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 1 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

ЦСКА – «Крылья Советов»: смотреть онлайн

1.88
Победа ЦСКА с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
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11:00
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13:00
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Победа «Полесья» с форой (-1)
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15:00
2.55
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Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
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Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
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