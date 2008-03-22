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Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 22 марта 2008
Крылья Советов
22.03.2008, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
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Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
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Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
31000 из 35000 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая)
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