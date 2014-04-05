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Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 05 апреля 2014
Крылья Советов
05.04.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
87'
А. Чочиев
5'
З. Тошич
7'
С. Думбия
53'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
ГОЛ! 1:3!
А. Чочиев
Пас отдал
Горо
87'
82'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
77'
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
69'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Эльм
65'
Желтая карточка
Г. Миланов
Замена
Э. Махмудов
️️️️
И. Семшов
63'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
60'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Р. Аджинджал
55'
Желтая карточка
Д. Ятченко
54'
53'
ГОЛ! 0:3!
З. Тошич
Пас отдал
В. Березуцкий
7'
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
В. Березуцкий
5'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Кабайеро
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-3-3-1
82
Муха
25
Амисулашвили
13
Верховцов
33
Ятченко
5
Немов
15
Цаллагов
21
Драгун
20
Аджинджал
20
Семшов
2
Горо
12
Корниленко
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
17
Миланов
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
20
Семшов
8
Махмудов
8
Махмудов
20
Семшов
20
Аджинджал
11
Чочиев
11
Чочиев
20
Аджинджал
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
20
Эльм
11
Витиньо
11
Витиньо
20
Эльм
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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