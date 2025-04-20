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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 20 апреля 2025
ЦСКА
20.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
69'
С. Койта
74'
И. Сергеев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Шуманский
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Рахманович
️️️️
И. Сергеев
88'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Зиньковский
88'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Олейников
79'
Желтая карточка
Д. Ороз
Замена
А. Шуманский
️️️️
Алеррандро
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
С. Койта
Пас отдал
В. Роша
69'
69'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Бабкин
69'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Н. Рассказов
Замена
С. Койта
️️️️
К. Бистрович
68'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
68'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Р. Жемалетдинов
61'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
57'
53'
Желтая карточка
Г. Бейл
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
46'
Желтая карточка
Келлвен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
9
Алеррандро
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
90
Лукин
4
Роша
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
9
Алеррандро
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
5
Ороз
3
Солдатенков
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
19
Олейников
77
Зиньковский
33
Сергеев
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
9
Алеррандро
99
Шуманский
99
Шуманский
9
Алеррандро
8
Бистрович
20
Койта
20
Койта
8
Бистрович
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
33
Сергеев
11
Рахманович
11
Рахманович
33
Сергеев
77
Зиньковский
27
Дмитриев
27
Дмитриев
77
Зиньковский
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
16
Офсайды
0
1
Количество передач
596
424
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Меламед, Шнякин)
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