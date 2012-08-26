Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 26 августа 2012
ЦСКА
26.08.2012, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
6'
А. Цауня
41'
З. Тошич
85'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Желтая карточка
П. Вернблум
90'
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Муса
Пас отдал
М. Гонсалес
85'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Дзагоев
82'
81'
Желтая карточка
Д. Голубев
78'
Замена
А. Делькин
️️️️
П. Немов
76'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Желтая карточка
А. Дзагоев
75'
Замена
П. Вернблум
️️️️
Р. Эльм
73'
66'
Замена
Д. Голубев
️️️️
Е. Баляйкин
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Свежов
45'
+1
Травма
В. Свежов
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
А. Дзагоев
41'
Желтая карточка
А. Цауня
35'
9'
Желтая карточка
С. Корниленко
ГОЛ! 1:0!
А. Цауня
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
5
Петр Немов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Себайос
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Цауня
20
Эльм
18
Тошич
3
Хонда
66
Дзагоев
7
Муса
3-3-2-2
16
Веремко
98
Петров
24
Епуряну
83
Стив
5
Немов
15
Цаллагов
25
Концедалов
6
Свежов
32
Баляйкин
10
Себайос
12
Корниленко
66
Дзагоев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
66
Дзагоев
20
Эльм
19
Вернблум
19
Вернблум
20
Эльм
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
32
Баляйкин
92
Голубев
92
Голубев
32
Баляйкин
6
Свежов
84
Воробьев
84
Воробьев
6
Свежов
5
Немов
90
Делькин
90
Делькин
5
Немов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Писанко Игорь (г. Новосибирск) Суховерхов Сергей (г. Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Крылья Советов
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
18:45
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Круговой: «Мы попадем на ЧМ, Глушенкова не вызовут, но он и не расстроится»
17:09
21
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
2
Круговой: «После выхода Глушенкова сборная играла минус один человек»
15:01
33
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
18:45
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Круговой: «Мы попадем на ЧМ, Глушенкова не вызовут, но он и не расстроится»
17:09
21
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
2
Круговой: «После выхода Глушенкова сборная играла минус один человек»
15:01
33
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+