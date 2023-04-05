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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 05 апреля 2023
ЦСКА
05.04.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Крылья Советов
90+2'
Г. Бейл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Бейл
90'
+2
86'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
Желтая карточка
М. Гайич
85'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
81'
Желтая карточка
В. Роша
76'
Замена
Х. Медина
️️️️
К. Кучаев
61'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Ф. Чалов
61'
20'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
14
Агапов
22
Гайич
5
Мендес
18
Кучаев
10
Обляков
19
Зайнутдинов
63
Чалов
91
Заболотный
4-1-1-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
22
Костанца
8
Коваленко
15
Рассказов
7
Гарре
77
Писарский
10
Цыпченко
63
Чалов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
63
Чалов
18
Кучаев
28
Медина
28
Медина
18
Кучаев
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
11
Амар Рахманович
АП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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