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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 15 марта 2023
Крылья Советов
15.03.2023, среда, 17:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА
49'
В. Писарский
64'
Д. Цыпченко
46'
Х. Медина
76'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
Желтая карточка
А. Коваленко
90'
+4
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Р. Ежов
90'
+3
89'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Х. Медина
89'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
Замена
А. Коваленко
️️️️
М. Витюгов
87'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Б. Гарре
83'
Желтая карточка
А. Солдатенков
82'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Писарский
82'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Д. Цыпченко
82'
81'
Желтая карточка
К. Набабкин
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Чалов
ГОЛ! 2:1!
Д. Цыпченко
Пас отдал
Р. Ежов
64'
60'
Желтая карточка
И. Обляков
59'
Замена
И. Дивеев
️️️️
К. Кучаев
ГОЛ! 1:1!
В. Писарский
Пас отдал
Р. Евгеньев
49'
46'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
Пас отдал
А. Заболотный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
23
Гленн Бейл
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ЦП
29
Роман Ежов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Саша Зделар
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
8
Витюгов
7
Гарре
29
Ежов
15
Рассказов
77
Писарский
10
Цыпченко
4-1-3-2
49
Тороп
22
Гайич
14
Набабкин
14
Зделар
27
Мойзес
5
Мендес
10
Обляков
28
Медина
18
Кучаев
91
Заболотный
63
Чалов
10
Цыпченко
11
Рахманович
11
Рахманович
10
Цыпченко
7
Гарре
4
Горшков
4
Горшков
7
Гарре
8
Витюгов
8
Коваленко
8
Коваленко
8
Витюгов
29
Ежов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
29
Ежов
77
Писарский
73
Шитов
73
Шитов
77
Писарский
18
Кучаев
78
Дивеев
78
Дивеев
18
Кучаев
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
28
Медина
15
Карраскаль
15
Карраскаль
28
Медина
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Евгений Турбин
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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