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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 12 марта 2023
ЦСКА
12.03.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
24'
А. Заболотный
26'
И. Обляков
42'
Ф. Чалов
75'
В. Роша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
М. Мухин
️️️️
К. Набабкин
81'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Заболотный
81'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
81'
ГОЛ! 4:0!
В. Роша
Пас отдал
М. Гайич
75'
73'
Замена
А. Чиркович
️️️️
Р. Ежов
70'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
А. Рахманович
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Х. Медина
68'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
67'
62'
Замена
В. Шитов
️️️️
Г. Бейл
62'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Ф. Костанца
62'
Замена
Б. Гарре
️️️️
В. Писарский
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
42'
ГОЛ! 2:0!
И. Обляков
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ЛП
22
Фернандо Костанца
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
23
Гленн Бейл
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Амар Рахманович
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
91
Егор Носков
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
14
Набабкин
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
3-4-1-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
95
Гапонов
4
Горшков
23
Бейл
22
Костанца
8
Коваленко
29
Ежов
15
Рассказов
77
Писарский
11
Рахманович
14
Набабкин
16
Мухин
16
Мухин
14
Набабкин
91
Заболотный
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Заболотный
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
28
Медина
41
Ушаков
41
Ушаков
28
Медина
22
Костанца
8
Витюгов
8
Витюгов
22
Костанца
77
Писарский
7
Гарре
7
Гарре
77
Писарский
29
Ежов
32
Чиркович
32
Чиркович
29
Ежов
11
Рахманович
10
Цыпченко
10
Цыпченко
11
Рахманович
23
Бейл
73
Шитов
73
Шитов
23
Бейл
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
91
Егор Носков
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
91
Егор Носков
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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