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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 09 марта 2013
Крылья Советов
09.03.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
38'
П. Вернблум
72'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
90'
+1
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Б. Ангбва
89'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Р. Воробьев
77'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Горо
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
В. Лав
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Немов
63'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
51'
38'
ГОЛ! 0:1!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
С. Драгун
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
84
Роман Воробьев
ОП
5
Петр Немов
ЦП
6
Бруно Телес
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
16
Веремко
83
Стив
25
Амисулашвили
0
Таранов
2
Горо
21
Драгун
84
Воробьев
4
Ангбва
5
Немов
6
Телес
9
Кабайеро
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
18
Тошич
66
Дзагоев
7
Муса
19
Вагнер Лав
5
Немов
4
Елисеев
4
Елисеев
5
Немов
2
Горо
12
Корниленко
12
Корниленко
2
Горо
84
Воробьев
97
Портнягин
97
Портнягин
84
Воробьев
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Богач Николай (г. Люберцы)
Кулалаев Павел (г. Волжский)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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