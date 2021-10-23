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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 23 октября 2021
ЦСКА
23.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
57'
Ч. Эджуке
85'
Ф. Чалов
89'
А. Заболотный
11'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
В. Васин
️️️️
Ч. Эджуке
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Заболотный
Пас отдал
Ф. Чалов
89'
86'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Сергеев
ГОЛ! 2:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Дзагоев
85'
85'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Иванисеня
82'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
82'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
82'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Ю. Горшков
81'
Травма
Ю. Горшков
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Ахметов
77'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Г. Щенников
77'
73'
Желтая карточка
С. Бегич
Замена
Ф. Чалов
️️️️
М. Мухин
68'
60'
Желтая карточка
Д. Пруцев
ГОЛ! 1:1!
Ч. Эджуке
57'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Пас отдал
Ю. Горшков
Желтая карточка
М. Мухин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Фернандес
15
Бийол
14
Набабкин
16
Мухин
21
Эджуке
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
10
Обляков
91
Заболотный
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
2
Бегич
23
Чернов
4
Горшков
21
Иванисеня
25
Пруцев
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
21
Эджуке
5
Васин
5
Васин
21
Эджуке
42
Щенников
66
Дзагоев
66
Дзагоев
42
Щенников
97
Ахметов
18
Кучаев
18
Кучаев
97
Ахметов
16
Мухин
63
Чалов
63
Чалов
16
Мухин
4
Горшков
70
Кабутов
70
Кабутов
4
Горшков
21
Иванисеня
8
Витюгов
8
Витюгов
21
Иванисеня
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
ВЭБ Арена
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