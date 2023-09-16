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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 16 сентября 2023
ЦСКА
16.09.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
32'
А. Заболотный (П)
75'
Ф. Чалов
2'
Н. Рассказов
22'
Н. Салтыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
К. Глебов
️️️️
А. Заболотный
90'
+4
90'
+1
Красная карточка
А. Солдатенков
89'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
В. Хубулов
87'
Желтая карточка
Г. Бейл
80'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
ГОЛ! 2:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Файзуллаев
75'
71'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Шитов
71'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Рахманович
66'
Желтая карточка
Ф. Костанца
Вторая желтая
В. Роша
62'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Набабкин
59'
Замена
М. Мухин
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
В. Давила
46'
Желтая карточка
С. Зделар
40'
Желтая карточка
В. Роша
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Заболотный
32'
31'
Желтая карточка
И. Ломаев
22'
ГОЛ! 0:2!
Н. Салтыков
Пас отдал
А. Рахманович
Замена
И. Агапов
️️️️
Мойзес
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Рассказов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
7
Расиль Асайдулин
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
12
Келлвен
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
22
Гайич
10
Обляков
18
Кучаев
11
Давила
91
Заболотный
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
14
Салтыков
73
Шитов
27
Мойзес
14
Агапов
14
Агапов
27
Мойзес
18
Кучаев
16
Мухин
16
Мухин
18
Кучаев
91
Заболотный
17
Глебов
17
Глебов
91
Заболотный
11
Давила
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
11
Давила
14
Набабкин
63
Чалов
63
Чалов
14
Набабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
11
Рахманович
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Рахманович
Хубулов
41
Ушаков
41
Ушаков
Хубулов
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
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