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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 21 ноября 2015
ЦСКА
21.11.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
52'
А. Яхович
66'
А. Яхович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
89'
Желтая карточка
М. Родич
86'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Чочиев
82'
Желтая карточка
Ж. Симайс
78'
Замена
М. Родич
️️️️
А. Яхович
Замена
А. Головин
️️️️
Б. Натхо
71'
70'
Пенальти не реализован!
А. Чочиев
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Яхович
Пас отдал
И. Цаллагов
Замена
К. Панченко
️️️️
К. Набабкин
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
А. Чочиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
89
Йоан Молло
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Адис Яхович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Жерон Симайс
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
17
Миланов
10
Натхо
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
3-3-2-1-1
1
Лория
0
Таранов
90
Бурлак
30
Надсон
33
Ятченко
20
Померко
15
Цаллагов
18
Яхович
89
Молло
11
Чочиев
12
Симайс
10
Натхо
10
Головин
10
Головин
10
Натхо
14
Набабкин
8
Панченко
8
Панченко
14
Набабкин
18
Яхович
23
Родич
23
Родич
18
Яхович
11
Чочиев
21
Драгун
21
Драгун
11
Чочиев
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волгоград)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Резервный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Инспектор:
Александр Евгеньевич Колобаев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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