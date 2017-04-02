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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 02 апреля 2017
ЦСКА
02.04.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
16'
А. Головин
48'
Б. Натхо
72'
К. Паскуато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Головин
85'
Травма
А. Головин
83'
74'
Замена
Д. Бруно
️️️️
А. Громов
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Паскуато
64'
Замена
К. Паскуато
️️️️
А. Глеб
Замена
А. Оланаре
️️️️
Витиньо
63'
ГОЛ! 2:0!
Б. Натхо
Пас отдал
М. Фернандес
48'
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
Надсон
Замена
С. Игнашевич
️️️️
А. Березуцкий
36'
Травма
А. Березуцкий
35'
Желтая карточка
М. Фернандес
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
Б. Натхо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Зоран Тошич
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Артем Громов
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Васин
6
Фернандес
18
Тошич
19
Вернблум
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
11
Ионов
3-2-4-1
1
Лория
47
Божин
30
Надсон
3
Гаджибеков
31
Зотов
33
Ятченко
22
Мияилович
11
Глеб
5
Зинков
28
Громов
12
Корниленко
10
Головин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Головин
6
Березуцкий
4
Игнашевич
4
Игнашевич
6
Березуцкий
11
Витиньо
80
Оланаре
80
Оланаре
11
Витиньо
30
Надсон
17
Зуев
17
Зуев
30
Надсон
11
Глеб
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Глеб
28
Громов
9
Бруно
9
Бруно
28
Громов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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