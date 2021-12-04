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Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 04 декабря 2021
Крылья Советов
04.12.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
75'
Э. Бохинен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
90'
+2
Замена
Б. Фукс
️️️️
Ч. Эджуке
88'
Желтая карточка
Ч. Эджуке
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Зиньковский
85'
Желтая карточка
Н. Чернов
83'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
79'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Иванисеня
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бохинен
Пас отдал
Ч. Эджуке
75'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Б. Зайнутдинов
71'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
М. Мухин
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Сарвели
66'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
66'
60'
Желтая карточка
М. Мухин
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Ахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
23
Гленн Бейл
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
21
Чидера Эджуке
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
2
Бегич
23
Чернов
2
Зеффан
25
Пруцев
21
Иванисеня
77
Зиньковский
29
Ежов
10
Глушенков
9
Сарвели
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
15
Бийол
78
Дивеев
14
Набабкин
16
Мухин
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
10
Обляков
91
Заболотный
77
Зиньковский
9
Липовой
9
Липовой
77
Зиньковский
21
Иванисеня
8
Якуба
8
Якуба
21
Иванисеня
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
9
Сарвели
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
21
Эджуке
3
Фукс
3
Фукс
21
Эджуке
16
Мухин
32
Бохинен
32
Бохинен
16
Мухин
97
Ахметов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Артём Любимов; AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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