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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 25 мая 2011
Крылья Советов
25.05.2011, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
13'
К. Хонда
45'
К. Хонда
83'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
Желтая карточка
Н. Печник
+1
Вторая желтая
Д. Шемберас
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Елисеев
Травма
А. Елисеев
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Н. Джорджевич
ГОЛ! 0:3!
З. Тошич
Пенальти не реализован!
Е. Савин
Замена
В. Лав
️️️️
Т. Нецид
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Е. Савин
️️️️
В. Приёмов
Желтая карточка
О. Самсонов
Замена
Секу
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 0:2!
К. Хонда
Желтая карточка
В. Приёмов
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
(К)
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
36
Олег Самсонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦП
4
Александр Елисеев
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Зоран Тошич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-2-4-1
23
М'Боли
3
Молош
25
Концедалов
79
Джорджевич
10
Кузнецов
15
Цаллагов
36
Самсонов
23
Соснин
80
Приёмов
4
Елисеев
11
Печник
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
25
Рахимич
5
Шемберас
18
Тошич
3
Хонда
22
Думбия
15
Нецид
4
Елисеев
8
Бобер
8
Бобер
4
Елисеев
80
Приёмов
99
Савин
99
Савин
80
Приёмов
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
22
Думбия
26
Секу
26
Секу
22
Думбия
15
Нецид
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
15
Нецид
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:40 (прямая)
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