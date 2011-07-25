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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 25 июля 2011
ЦСКА
25.07.2011, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
17'
С. Думбия
39'
К. Хонда
42'
С. Думбия (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
+2
Замена
Секу
️️️️
К. Хонда
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Ковба
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Приёмов
Вторая желтая
И. Таранов
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Е. Савин
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Думбия
Пас отдал
А. Бобер
Желтая карточка
И. Таранов
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
Желтая карточка
А. Бобер
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
17'
Желтая карточка
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
8
Антон Бобер
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
80
Владимир Приёмов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
Крылья Советов
1
Алексей Козлов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
20
Алдонин
3
Хонда
10
Мамаев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
3-1-4-2
23
М'Боли
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Молош
15
Цаллагов
80
Приёмов
2
Ковба
23
Соснин
8
Бобер
99
Савин
11
Печник
22
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
22
Думбия
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
3
Хонда
26
Секу
26
Секу
3
Хонда
99
Савин
12
Пономаренко
12
Пономаренко
99
Савин
2
Ковба
42
Кириллов
42
Кириллов
2
Ковба
80
Приёмов
4
Елисеев
4
Елисеев
80
Приёмов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Алексей Козлов
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Александр Кожухов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая)
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