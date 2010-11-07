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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 07 ноября 2010
ЦСКА
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
4 : 3
Завершен
Крылья Советов
4'
А. Березуцкий
8'
Т. Нецид
68'
З. Тошич
89'
Т. Нецид
72'
О. Иванов
81'
Леилтон (П)
90+1'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
+1
ГОЛ! 4:3!
С. Ткачев
ГОЛ! 4:2!
Т. Нецид
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Елич
Замена
Е. Алдонин
️️️️
В. Лав
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Леилтон
ГОЛ! 3:1!
О. Иванов
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
Пас отдал
К. Хонда
Замена
А. Бобер
️️️️
П. Яковлев
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 2:0!
Т. Нецид
Пас отдал
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
А. Березуцкий
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
4-4-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
11
Гонсалес
66
Дзагоев
10
Мамаев
18
Тошич
15
Нецид
19
Вагнер Лав
3-1-4-1-1
31
Лобос
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Леилтон
15
Цаллагов
36
Самсонов
23
Соснин
10
Кузнецов
19
Иванов
91
Яковлев
25
Елич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
3
Хонда
3
Хонда
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
20
Алдонин
20
Алдонин
19
Вагнер Лав
25
Елич
11
Ткачев
11
Ткачев
25
Елич
91
Яковлев
8
Бобер
8
Бобер
91
Яковлев
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
С.Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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