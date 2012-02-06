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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 06 февраля 2012
ЦСКА
06.02.2012, понедельник, 14:30
Marbella Cup
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
40'
А. Дзагоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Муса
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Вернблум
Красная карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
Д. Молош
️️️️
А. Концедалов
Замена
И. Таранов
️️️️
Д. Верховцов
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Березуцкий
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Инсунг
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Васин
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Верховцов
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Е. Алдонин
Пенальти не реализован!
В. Приёмов
19'
Желтая карточка
Д. Дикьяра
Желтая карточка
З. Тошич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
4-1-2-3
1
Чепчугов
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Васин
19
Вернблум
66
Дзагоев
20
Алдонин
18
Тошич
77
Инсунг
7
Муса
4-1-2-1-1
16
Веремко
98
Петров
25
Концедалов
13
Верховцов
83
Стив
15
Цаллагов
28
Григорян
99
Дикьяра
91
Яковлев
80
Приёмов
5
Васин
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Васин
19
Вернблум
25
Рахимич
25
Рахимич
19
Вернблум
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
77
Инсунг
10
Мамаев
10
Мамаев
77
Инсунг
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
7
Муса
28
Сердеров
28
Сердеров
7
Муса
6
Березуцкий
15
Нецид
15
Нецид
6
Березуцкий
25
Концедалов
3
Молош
3
Молош
25
Концедалов
13
Верховцов
0
Таранов
0
Таранов
13
Верховцов
99
Дикьяра
84
Воробьев
84
Воробьев
99
Дикьяра
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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