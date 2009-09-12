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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 12 сентября 2009
ЦСКА
12.09.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
57'
Т. Нецид
59'
Гильерме
81'
Гильерме
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Замена
Е. Савин
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 3:0!
Гильерме
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
Замена
В. Кулик
️️️️
Я. Коллер
Красная карточка
Т. Калачев
Замена
Т. Калачев
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 2:0!
Гильерме
Пас отдал
Е. Алдонин
Желтая карточка
Леилтон
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
Г. Щенников
Замена
Г. Щенников
️️️️
Д. Карвальо
Замена
Гильерме
️️️️
Ч. Одиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Чиди Одиа
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
0
Ян Коллер
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Мусса Маазу
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Шемберас
28
Карвальо
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
15
Одиа
15
Нецид
3-3-2-2
31
Лобос
20
Игнатьев
63
Белозеров
39
Ярошик
0
Таранов
8
Бобер
3
Леилтон
20
Аджинджал
19
Иванов
21
Адамов
0
Коллер
28
Карвальо
42
Щенников
42
Щенников
28
Карвальо
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
15
Одиа
17
Гильерме
17
Гильерме
15
Одиа
0
Коллер
55
Кулик
55
Кулик
0
Коллер
20
Игнатьев
2
Калачев
2
Калачев
20
Игнатьев
21
Адамов
99
Савин
99
Савин
21
Адамов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Хуанде Рамос
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
Е.Волнин (Владимир)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая); "Спорт" 22:55 (в записи)
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