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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 19 июля 2010
Крылья Советов
19.07.2010, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
9'
А. Дзагоев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
+2
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Т. Нецид
️️️️
Гильерме
Желтая карточка
Э. Рахимич
Замена
А. Алхазов
️️️️
Б. Петрович
Замена
М. Красич
️️️️
А. Дзагоев
Замена
О. Иванов
️️️️
Г. Дрмич
Замена
Э. Рахимич
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Е. Савин
️️️️
И. Стрелков
17'
Желтая карточка
П. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
3
Сергей Будылин
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ПЗ
36
Олег Самсонов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Чиди Одиа
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
11
Марк Гонсалес
ПП
26
Секу
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-2
31
Лобос
25
Концедалов
3
Будылин
33
Дрмич
79
Джорджевич
15
Цаллагов
36
Самсонов
11
Петрович
56
Гриднев
12
Стрелков
11
Ткачев
4-4-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
15
Одиа
11
Гонсалес
3
Хонда
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Гильерме
26
Секу
33
Дрмич
19
Иванов
19
Иванов
33
Дрмич
12
Стрелков
99
Савин
99
Савин
12
Стрелков
11
Петрович
13
Алхазов
13
Алхазов
11
Петрович
11
Гонсалес
25
Рахимич
25
Рахимич
11
Гонсалес
66
Дзагоев
17
Красич
17
Красич
66
Дзагоев
17
Гильерме
15
Нецид
15
Нецид
17
Гильерме
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Юрий Газзаев
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая); "Россия-2" - 22:25 (запись)
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