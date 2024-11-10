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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 10 ноября 2024
Крылья Советов
10.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
60'
И. Дмитриев
45+5'
И. Дивеев
84'
Д. Круговой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
Желтая карточка
Т. Галдамес
90'
+5
Замена
Т. Галдамес
️️️️
Г. Бейл
90'
+1
Замена
У. Бабаев
️️️️
Р. Ежов
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Круговой
Пас отдал
Келлвен
83'
Замена
К. Бистрович
️️️️
М. Пьянич
77'
Замена
К. Глебов
️️️️
С. Гуарирапа
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Н. Рассказов
76'
Замена
Б. Гарре
️️️️
И. Олейников
76'
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Дмитриев
76'
69'
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Гайич
ГОЛ! 1:1!
И. Дмитриев
Пас отдал
И. Олейников
60'
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Кисляк
46'
Замена
С. Зделар
️️️️
С. Койта
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Пас отдал
А. Файзуллаев
Желтая карточка
В. Мендес
45'
Желтая карточка
И. Олейников
35'
18'
Желтая карточка
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
5
Мендес
27
Дмитриев
19
Олейников
29
Ежов
33
Сергеев
15
Рассказов
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
27
Мойзес
15
Пьянич
11
Файзуллаев
31
Кисляк
20
Койта
23
Гуарирапа
23
Бейл
3
Галдамес
3
Галдамес
23
Бейл
15
Рассказов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
15
Рассказов
29
Ежов
7
Бабаев
7
Бабаев
29
Ежов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
11
Мусаев
11
Мусаев
31
Кисляк
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
6
Офсайды
4
1
Количество передач
533
452
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Андрей Филипкин
Дополнительные помощники:
VAР – Евгений Буланов; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Коптев)
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