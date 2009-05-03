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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 03 мая 2009
Крылья Советов
03.05.2009, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
37'
Е. Савин
62'
В. Березуцкий
67'
В. Лав
90'
М. Маазу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
+2
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Лав
ГОЛ! 1:3!
М. Маазу
Пас отдал
В. Лав
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
Леилтон
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Бобер
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Г. Щенников
Вторая желтая
Г. Щенников
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
ГОЛ! 1:1!
В. Березуцкий
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Ч. Одиа
ГОЛ! 1:0!
Е. Савин
Пас отдал
Э. Лобос
Желтая карточка
Ч. Одиа
Желтая карточка
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Евгений Савин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
8
Антон Бобер
АП
55
Владислав Кулик
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-1-1
31
Лобос
3
Леилтон
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
99
Савин
19
Иванов
20
Аджинджал
55
Кулик
8
Бобер
0
Коллер
4-4-2
35
Акинфеев
15
Одиа
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Жирков
22
Маазу
19
Вагнер Лав
8
Бобер
20
Игнатьев
20
Игнатьев
8
Бобер
55
Кулик
88
Эскобар
88
Эскобар
55
Кулик
19
Вагнер Лав
6
Березуцкий
6
Березуцкий
19
Вагнер Лав
66
Дзагоев
25
Рахимич
25
Рахимич
66
Дзагоев
15
Одиа
5
Шемберас
5
Шемберас
15
Одиа
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
27100 из 35000 зрителей (77%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:45 (прямая); "Спорт" 12:55 (прямая)
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