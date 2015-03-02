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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 02 марта 2015
ЦСКА
02.03.2015, понедельник, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
51'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
Вторая желтая
Р. Еременко
87'
85'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Надсон
84'
Желтая карточка
А. Яхович
80'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Чочиев
Замена
А. Головин
️️️️
Г. Миланов
75'
Желтая карточка
Р. Еременко
62'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
30
Надсон
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
17
Миланов
7
Муса
4-2-1-2-1
14
Конюхов
30
Надсон
25
Концедалов
0
Таранов
6
Телес
8
Габулов
15
Цаллагов
21
Драгун
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
17
Миланов
10
Головин
10
Головин
17
Миланов
11
Чочиев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Чочиев
30
Надсон
12
Корниленко
12
Корниленко
30
Надсон
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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