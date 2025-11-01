Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шахтер» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

01 ноября 2025 11:42
Шахтер - Динамо К
02 нояб. 2025, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

На «Арене Львов» состоится главная афиша тура украинской Премьер-лиги – матч, который может определить единоличного лидера чемпионата. «Шахтер» и «Динамо» разделяет всего одно очко, а в их текущей форме почти нет слабых мест.

«Шахтер»

Дончане лидируют в таблице с 21 очком и шести победами в активе. После осечки с «ЛНЗ» (1:4) команда оперативно восстановилась, разгромив «Кудровку» 4:0. В атаке главную роль играет Кауан Элиаз – 7 голов в 15 матчах, но защита остаeтся нестабильной: 8 пропущенных мячей в последних 5 встречах. «Шахтер» много комбинирует в центре поля, однако часто допускает позиционные ошибки при обороне против скоростных соперников. На своeм поле команда традиционно контролирует мяч, но не всегда дожимает оппонентов по результату.

«Динамо Киев»

Столичный клуб идeт вторым с 20 очками и лучшей разницей мячей в лиге (+15). Команда забивает больше всех – 27 голов в 10 турах. При этом «Динамо» не проигрывает в 12 матчах подряд и показывает сбалансированный стиль – агрессивный прессинг, активные фланги и плотная оборона. Герреро (5 голов) продолжает вести команду вперeд, а центр поля уверенно поддерживает высокий темп. Единственная проблема – нестабильность на выезде: команда часто позволяет соперникам создавать моменты, хотя компенсирует это результативностью.

Факты о командах

«Шахтер»

  • 1-е место, 21 очко
  • 7 голов и 8 пропущенных в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру

«Динамо Киев»

  • 2-е место, 20 очков
  • Забивает 2.7 гола за матч в сезоне
  • Не проигрывает 12 матчей подряд

Личные встречи
47% (31)
27% (18)
26% (17)
92
Забитых мячей
63
1.39
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Кубок, 1/8 финала
Динамо К
2 : 1
29.10.2025
Шахтер
Украина. Кубок, Финал
Шахтер
1 : 1
14.05.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Шахтер
2 : 2
27.04.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Динамо К
1 : 1
27.10.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Шахтер
1 : 0
11.05.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 1
03.11.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
1 : 1
22.04.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 1
16.10.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
0 : 0
03.10.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
0 : 1
17.04.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
0 : 3
08.11.2020
Шахтер
Суперкубок Украины, Финал
Шахтер
1 : 3
25.08.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Динамо К
2 : 3
04.07.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
3 : 1
31.05.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
1 : 0
10.11.2019
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
1 : 2
10.08.2019
Шахтер
Суперкубок Украины,
Динамо К
2 : 1
28.07.2019
Шахтер
Украина. Плей-офф, 30 тур
Шахтер
1 : 1
22.05.2019
Динамо К
Украина. Плей-офф, 25 тур
Динамо К
0 : 0
24.04.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
2 : 1
03.11.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
1 : 0
03.08.2018
Шахтер
Суперкубок Украины,
Шахтер
0 : 1
21.07.2018
Динамо К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Динамо К
2 : 1
19.05.2018
Шахтер
Украина. Плей-офф, 27 тур
Шахтер
0 : 1
14.04.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 0
22.10.2017
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
0 : 1
22.07.2017
Динамо К
Суперкубок Украины,
Шахтер
2 : 0
15.07.2017
Динамо К
Украина. Плей-офф, 9 тур
Шахтер
2 : 3
26.05.2017
Динамо К
Украина. Плей-офф, 4 тур
Динамо К
0 : 1
21.04.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо К
3 : 4
12.12.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Шахтер
1 : 1
09.09.2016
Динамо К
Суперкубок Украины,
Шахтер
1 : 1
16.07.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
3 : 0
01.05.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо К
0 : 3
16.10.2015
Шахтер
Суперкубок Украины,
Динамо К
0 : 2
14.07.2015
Шахтер
Украина. Кубок, Финал
Динамо К
0 : 0
04.06.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Шахтер
0 : 0
26.04.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
05.10.2014
Шахтер
Суперкубок Украины,
Шахтер
2 : 0
22.07.2014
Динамо К
Украина. Кубок, Финал
Динамо К
2 : 1
15.05.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
0 : 2
16.04.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Шахтер
3 : 1
04.08.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо К
1 : 2
07.04.2013
Шахтер
Украина. Кубок, 1/16 финала
Шахтер
4 : 1
23.09.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Шахтер
3 : 1
02.09.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Шахтер
2 : 0
07.04.2012
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
Динамо К
2 : 3
26.10.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо К
0 : 0
24.09.2011
Шахтер
Украина. Суперкубок,
Шахтер
1 : 3
05.07.2011
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок,
Динамо К
0 : 2
25.05.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо К
3 : 0
01.05.2011
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 29 тур
Шахтер
1 : 0
05.05.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 14 тур
Динамо К
3 : 0
21.11.2009
Шахтер
Датагруп Кубок Украины, 1/4 финала
Шахтер
2 : 0
28.10.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 30 тур
Динамо К
1 : 0
26.05.2009
Шахтер
Кубок Украины, 1/2 финала
Шахтер
1 : 0
13.05.2009
Динамо К
Кубок УЕФА, 1/2 финала
Шахтер
2 : 1
07.05.2009
Динамо К
Кубок УЕФА, 1/2 финала
Динамо К
1 : 1
30.04.2009
Шахтер
Чемпионат Украины, 15 тур
Шахтер
1 : 0
16.11.2008
Динамо К
Суперкубок Украины, Финал
Шахтер
1 : 1
15.07.2008
Динамо К
Кубок Украины,
Шахтер
2 : 0
07.05.2008
Динамо К
Кубок Первого Канала,
Динамо К
2 : 2
31.01.2008
Шахтер
Чемпионат Украины, 16 тур
Динамо К
2 : 1
11.11.2007
Шахтер
Чемпионат Украины, 1 тур
Шахтер
1 : 1
15.07.2007
Динамо К
Суперкубок Украины,
Динамо К
2 : 2
10.07.2007
Шахтер
Показать все

Прогноз на матч «Шахтер» – «Динамо Киев»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но с разным балансом между атакой и обороной. «Динамо» демонстрирует более организованную игру и лучше использует моменты. «Шахтер» может воспользоваться преимуществом поля, но нестабильность в защите – серьeзный риск против самой результативной команды турнира. Вероятен обмен голами и упорная борьба с равным количеством моментов. Матч должен получиться ярким и богатым на голевые эпизоды.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Фора (0) на «Динамо Киев» – коэффициент 1.95

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
Другие прогнозы
02.11.2025
12:00
1.82
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург - Сочи
Обе команды забьют
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 