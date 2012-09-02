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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 02 сентября 2012
Шахтер
02.09.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
18'
А. Кучер
61'
А. Кучер
81'
Л. Адриано
44'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
90'
+3
Желтая карточка
Бетао
86'
Желтая карточка
М. Велозу
84'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Р. Рац
83'
82'
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 3:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Мхитарян
81'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
77'
75'
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
Фернандиньо
70'
67'
Замена
Раффаэл
️️️️
Н. Кранчар
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Кучер
66'
Травма
А. Кучер
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Кучер
Пас отдал
Д. Срна
61'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
59'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
52'
47'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Н. Кранчар
35'
Желтая карточка
Б. Идейе
ГОЛ! 1:0!
А. Кучер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
77
Илсиньо
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
77
Илсиньо
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-3-1-1
35
Коваль
21
Данило Силва
3
Бетао
34
Хачериди
0
Тайво
44
Велозу
20
Гусев
19
Кранчар
7
Ярмоленко
19
Гармаш
12
Идейе
50
Кучер
27
Кривцов
27
Кривцов
50
Кучер
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
20
Гусев
0
Милевский
0
Милевский
20
Гусев
19
Кранчар
11
Раффаэл
11
Раффаэл
19
Кранчар
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
35
Богдан Шуст
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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