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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 12 декабря 2016
Динамо К
12.12.2016, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 4
Завершен
Шахтер
1'
А. Мораес
30'
С. Рыбалка
90+1'
А. Беседин
3'
Е. Хачериди (АГ)
50'
Фред
58'
Ф. Феррейра
88'
Е. Хачериди (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Вторая желтая
С. Рыбалка
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Дентиньо
90'
+2
Замена
М. Малышев
️️️️
Т. Степаненко
ГОЛ! 3:4!
А. Беседин
Пас отдал
А. Ярмоленко
90'
+1
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Е. Хачериди
87'
Желтая карточка
Фред
Замена
В. Цыганков
️️️️
Д. Гонсалес
81'
80'
Замена
Дентиньо
️️️️
Марлос
72'
Замена
Тайсон
️️️️
В. Коваленко
Замена
А. Беседин
️️️️
С. Сидорчук
72'
65'
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Гонсалес
64'
Красная карточка
А. Мораес
60'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
58'
58'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Марлос
Желтая карточка
С. Рыбалка
56'
Желтая карточка
Н. Бурда
52'
50'
ГОЛ! 2:2!
Фред
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 2:1!
С. Рыбалка
30'
28'
Желтая карточка
Т. Степаненко
3'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Хачериди
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Гонсалес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
10
Дерлис Гонсалес
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рудько
8
Макаренко
6
Бурда
34
Хачериди
21
Вида
37
Рыбалка
8
Сидорчук
29
Буяльский
10
Гонсалес
7
Ярмоленко
18
Мораес
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
21
Коваленко
11
Бернард
14
Феррейра
10
Гонсалес
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Гонсалес
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
8
Сидорчук
41
Беседин
41
Беседин
8
Сидорчук
10
Марлос
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Марлос
27
Степаненко
17
Малышев
17
Малышев
27
Степаненко
21
Коваленко
11
Тайсон
11
Тайсон
21
Коваленко
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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