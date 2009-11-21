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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 21 ноября 2009
Динамо К
21.11.2009, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 14 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер
45'
А. Милевский
56'
А. Милевский
62'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Замена
Бетао
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Юссуф
Желтая карточка
Виллиан
Замена
А. Несмачный
️️️️
Ж. Маграо
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
Т. Гиоане
️️️️
М. Нинкович
Замена
А. Гладкий
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Ж. Маграо
Замена
В. Кобин
️️️️
Р. Рац
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 3:0!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Шевченко
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Шевченко
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
5
Фернандиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
10
Маграо
44
Алмейда
24
Юссуф
26
Еременко
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
7
Шевченко
0
Милевский
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
32
Ищенко
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
10
Маграо
5
Несмачный
5
Несмачный
10
Маграо
17
Михалик
3
Бетао
3
Бетао
17
Михалик
36
Нинкович
0
Гиоане
0
Гиоане
36
Нинкович
15
Рац
14
Кобин
14
Кобин
15
Рац
19
Гай
77
Илсиньо
77
Илсиньо
19
Гай
10
Жадсон
20
Гладкий
20
Гладкий
10
Жадсон
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
31
Станислав Богуш
ВР
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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