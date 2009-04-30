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Расписание матчей
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 30 апреля 2009
Динамо К
30.04.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Шахтер
21'
Д. Чигринский (АГ)
70'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Шахтер
Замена
Ф. Чернат
️️️️
К. Корреа
Желтая карточка
К. Корреа
Замена
М. Левандовски
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:1!
Фернандиньо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Замена
Т. Гиоане
️️️️
И. Бангура
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
88
Александр Алиев
АП
77
Карлос Корреа
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Богуш
30
Эль Каддури
0
Саблич
24
Юссуф
3
Бетао
5
Вукоевич
36
Нинкович
77
Корреа
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
44
Дуляй
77
Илсиньо
10
Жадсон
5
Фернандиньо
4
Адриано
3
Бангура
0
Гиоане
0
Гиоане
3
Бангура
77
Корреа
10
Чернат
10
Чернат
77
Корреа
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
10
Жадсон
18
Левандовски
18
Левандовски
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Роланд Хайм
Армин Эдер (оба - Австрия)
Делегат:
Давид Петриашвили (Грузия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:40 (в записи)
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