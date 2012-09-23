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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 23 сентября 2012
Шахтер
23.09.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Динамо К
22'
Л. Адриано
41'
А. Тейшейра
76'
Фернандиньо
83'
Д. Срна
27'
Т. Тайво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
90'
+2
Желтая карточка
А. Милевский
Желтая карточка
Т. Степаненко
87'
ГОЛ! 4:1!
Д. Срна
83'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
81'
Замена
Илсиньо
️️️️
Виллиан
77'
ГОЛ! 3:1!
Фернандиньо
76'
74'
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Вукоевич
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
72'
Желтая карточка
Л. Адриано
70'
70'
Желтая карточка
О. Вукоевич
61'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Богданов
48'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Фернандиньо
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Тейшейра
41'
39'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Тайво
Пас отдал
Б. Идейе
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ЦП
11
Раффаэл
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
4
Адриано
3-1-5-1
1
Шовковский
34
Хачериди
3
Бетао
0
Тайво
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
11
Раффаэл
5
Вукоевич
90
Богданов
12
Идейе
10
Виллиан
77
Илсиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
90
Богданов
14
Мехмеди
14
Мехмеди
90
Богданов
5
Вукоевич
0
Милевский
0
Милевский
5
Вукоевич
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
35
Максим Коваль
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Донбасс-Арена
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