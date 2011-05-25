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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 25 мая 2011
Динамо К
25.05.2011, среда, 21:15
Украина. Датагруп Кубок
0 : 2
Завершен
Шахтер
64'
Эдуардо
87'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Шахтер
+5
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Г. Попов
+3
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
А. Тейшейра
Вторая желтая
Бетао
Желтая карточка
Г. Попов
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Жадсон
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
Вторая желтая
Эдуардо
Замена
А. Алиев
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Пас отдал
Л. Адриано
Замена
Бетао
️️️️
Д. Силва
Травма
Д. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4-4-2
1
Шовковский
3
Попов
34
Хачериди
24
Юссуф
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
0
Милевский
7
Шевченко
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
9
Эдуардо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
21
Данило Силва
3
Бетао
3
Бетао
21
Данило Силва
26
Еременко
88
Алиев
88
Алиев
26
Еременко
10
Жадсон
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
11
Коста
11
Коста
4
Адриано
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
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