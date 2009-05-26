Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 26 мая 2009
Динамо К
26.05.2009, вторник, 19:00
Чемпионат Украины, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
78'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Замена
О. Гусев
️️️️
К. Корреа
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Р. Фомин
️️️️
Виллиан
Замена
И. Дуляй
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦЗ
88
Александр Алиев
ПЗ
0
Артем Милевский
ЛП
5
Виталий Мандзюк
ЦП
30
Бадр Эль Каддури
ЦП
30
Малхаз Асатиани
ПП
26
Роман Еременко
ЦФ
24
Юссуф
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Дарио Срна
(К)
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
15
Рэзван Рац
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-2
1
Шовковский
0
Гиоане
5
Вукоевич
77
Корреа
88
Алиев
0
Милевский
5
Мандзюк
30
Эль Каддури
30
Асатиани
24
Юссуф
26
Еременко
4-4-1-1
12
Худжамов
15
Рац
19
Чигринский
33
Чижов
33
Срна
10
Жадсон
18
Левандовски
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Виллиан
20
Гладкий
77
Корреа
20
Гусев
20
Гусев
77
Корреа
3
Хюбшман
44
Дуляй
44
Дуляй
3
Хюбшман
10
Виллиан
19
Фомин
19
Фомин
10
Виллиан
20
Гладкий
11
Селезнев
11
Селезнев
20
Гладкий
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
31
Станислав Богуш
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо К
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+