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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 27 октября 2024
Динамо К
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
87'
А. Караваев
48'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Шахтер
89'
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Судаков
89'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Эгиналдо
ГОЛ! 1:1!
А. Караваев
Пас отдал
В. Дубинчак
87'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
84'
77'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
67'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Бондаренко
67'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Зубков
Замена
Э. Герреро
️️️️
А. Андриевский
65'
Желтая карточка
А. Андриевский
62'
61'
Красная карточка
Д. Крыськив
58'
Желтая карточка
П. Энрике
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Бондаренко
Замена
Н. Волошин
️️️️
М. Брагару
46'
40'
Желтая карточка
А. Зубков
Замена
К. Биловар
️️️️
Д. Попов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
45
Брагару
19
Ванат
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
18
Андриевский
39
Герреро
39
Герреро
18
Андриевский
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
21
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
21
Зубков
7
Эгиналдо
4
Франьич
4
Франьич
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Динамо К - Шахтер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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