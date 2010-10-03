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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 03 октября 2010
Шахтер
03.10.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
63'
Л. Адриано
90+2'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
Р. Рац
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Эдуардо
+2
Замена
В. Виценец
️️️️
Виллиан
Вторая желтая
Б. Эль Каддури
Замена
Гильерме
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Я. Ракицкий
Замена
Эдуардо
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
+2
Травма
Д. Коста
+2
Желтая карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Гильерме
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-3-1-1
71
Бойко
3
Бетао
24
Юссуф
17
Михалик
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
20
Гусев
26
Еременко
7
Ярмоленко
7
Шевченко
10
Зозуля
10
Виллиан
25
Виценец
25
Виценец
10
Виллиан
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
10
Жадсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Жадсон
7
Ярмоленко
17
Гильерме
17
Гильерме
7
Ярмоленко
20
Гусев
0
Милевский
0
Милевский
20
Гусев
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Донбасс-Арена
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