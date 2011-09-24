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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 24 сентября 2011
Динамо К
24.09.2011, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
Т. Михалик
+2
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
М. Нинкович
️️️️
Б. Идейе
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
А. Тейшейра
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Травма
Виллиан
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Алиев
Травма
Д. Гармаш
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
О. Вукоевич
18'
Желтая карточка
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
3
Горан Попов
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
88
Александр Алиев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
34
Евгений Хачериди
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
13
Вячеслав Шевчук
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Дарио Срна
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Жадсон
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-1-2
1
Шовковский
5
Вукоевич
3
Бетао
3
Попов
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
88
Алиев
34
Хачериди
19
Гармаш
12
Идейе
7
Шевченко
4-3-1-2
23
Рыбка
3
Хюбшман
13
Шевчук
44
Ракицкий
19
Чигринский
22
Мхитарян
33
Срна
11
Тейшейра
10
Виллиан
9
Эдуардо
4
Адриано
19
Гармаш
17
Михалик
17
Михалик
19
Гармаш
12
Идейе
36
Нинкович
36
Нинкович
12
Идейе
88
Алиев
20
Гусев
20
Гусев
88
Алиев
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Жадсон
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Жадсон
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"1+1" 21:00 (прямая)
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