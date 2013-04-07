Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 07 апреля 2013
Динамо К
07.04.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
11'
А. Ярмоленко
44'
Г. Мхитарян
75'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
90'
+1
Замена
С. Кривцов
️️️️
Эдуардо
90'
Вторая желтая
Я. Ракицкий
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Эдуардо
61'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тайсон
46'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Т. Степаненко
Замена
Е. Селин
️️️️
Т. Тайво
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Тайсон
43'
Желтая карточка
Фернандиньо
28'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Д. Силва
22'
17'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
15'
Желтая карточка
Л. Аруна
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Эдуардо
АП
11
Тайсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Коваль
0
Тайво
21
Вида
17
Михалик
21
Данило Силва
44
Велозу
25
Аруна
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-1-3-1-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
27
Степаненко
11
Тайсон
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
9
Эдуардо
4
Адриано
0
Тайво
33
Селин
33
Селин
0
Тайво
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
9
Эдуардо
27
Кривцов
27
Кривцов
9
Эдуардо
27
Степаненко
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Степаненко
11
Тайсон
11
Коста
11
Коста
11
Тайсон
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Александр Шовковский
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+