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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 22 апреля 2023
Динамо К
22.04.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
82'
А. Андриевский
12'
Т. Степаненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
Бенито
89'
87'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
86'
Желтая карточка
Е. Назарина
ГОЛ! 1:1!
А. Андриевский
82'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Н. Волошин
75'
75'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
75'
Замена
М. Швед
️️️️
Г. Гочолеишвили
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
75'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
75'
61'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Ракицкий
61'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Н. Джурасек
55'
Желтая карточка
А. Бондаренко
38'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
27'
Желтая карточка
Н. Джурасек
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Г. Судаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-3-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
16
Дячук
34
Сирота
18
Тымчик
18
Андриевский
8
Сидорчук
29
Буяльский
22
Бенито
9
Волошин
19
Ванат
3-4-2-1
1
Трубин
5
Бондарь
22
Матвиенко
44
Ракицкий
22
Конопля
27
Степаненко
30
Джурасек
12
Гочолеишвили
19
Бондаренко
10
Судаков
2
Траоре
9
Волошин
19
Гармаш
19
Гармаш
9
Волошин
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
44
Ракицкий
15
Михайличенко
15
Михайличенко
44
Ракицкий
30
Джурасек
29
Назарина
29
Назарина
30
Джурасек
12
Гочолеишвили
9
Швед
9
Швед
12
Гочолеишвили
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Динамо К - Шахтер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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