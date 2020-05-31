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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 31 мая 2020
Шахтер
31.05.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Тайсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
31
Артем Шабанов
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
22
Матвиенко
27
Кривцов
17
Додо
27
Степаненко
11
Тайсон
10
Патрик
21
Коваленко
10
Марлос
18
Мораес
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
31
Шабанов
4
Попов
16
Миколенко
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
14
Цитаишвили
7
Вербич
31
Русин
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
11
Фернандо
ЦФ
11
Тете
ПВ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
11
Фернандо
ЦФ
11
Тете
ПВ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Шахтер - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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