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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 01 мая 2011
Динамо К
01.05.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер
24'
О. Гусев (П)
61'
А. Шевченко
88'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Милевский
+1
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Пас отдал
Р. Зозуля
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
Замена
Бетао
️️️️
Юссуф
Замена
М. Морено
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Н. Ищенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Гусев
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
3
Попов
24
Юссуф
34
Хачериди
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
7
Шевченко
0
Милевский
4-1-3-1-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
32
Ищенко
15
Рац
27
Степаненко
11
Тейшейра
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
10
Виллиан
9
Эдуардо
24
Юссуф
3
Бетао
3
Бетао
24
Юссуф
0
Милевский
88
Алиев
88
Алиев
0
Милевский
7
Ярмоленко
10
Зозуля
10
Зозуля
7
Ярмоленко
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
5
Фернандиньо
9
Морено
9
Морено
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
35
Юрий Вирт
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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