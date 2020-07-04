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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 04 июля 2020
Динамо К
04.07.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 7 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
0
J. Pivaric
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
2-4-2-2
71
Бойко
34
Сирота
94
Кедзиора
6
Кадири
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Сидорчук
7
Вербич
14
Цитаишвили
31
Русин
0
4-1-1-3-1
12
Трубин
50
Болбат
44
Витао
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
10
Соломон
10
Патрик
22
Коноплянка
18
Мораес
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
11
Фернандо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
11
Фернандо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Динамо К - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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