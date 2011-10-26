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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 26 октября 2011
Динамо К
26.10.2011, среда, 21:15
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Шахтер
41'
А. Ярмоленко
90+5'
А. Милевский
9'
Эдуардо
21'
А. Тейшейра
88'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Шахтер
ГОЛ! 2:3!
А. Милевский
+5
+4
Замена
А. Гай
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Т. Михалик
+2
+2
Желтая карточка
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:3!
Эдуардо
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
А. Кучер
️️️️
Д. Чигринский
Травма
Д. Чигринский
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
А. Рыбка
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Эдуардо
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
Л. Адриано
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-3-2
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
17
Михалик
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
7
Шевченко
20
Гусев
12
Идейе
19
Гармаш
4-2-3-1
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
21
Данило Силва
88
Алиев
88
Алиев
21
Данило Силва
7
Шевченко
0
Милевский
0
Милевский
7
Шевченко
11
Коста
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Коста
19
Чигринский
50
Кучер
50
Кучер
19
Чигринский
9
Эдуардо
19
Гай
19
Гай
9
Эдуардо
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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