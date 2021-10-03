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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 03 октября 2021
Динамо К
03.10.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
86'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
86'
Замена
И. Шкурин
️️️️
Витиньо
86'
Желтая карточка
Витиньо
79'
77'
Желтая карточка
Тете
Желтая карточка
Н. Шапаренко
70'
68'
Желтая карточка
Д. Сикан
67'
Желтая карточка
С. Кривцов
65'
Замена
Д. Сикан
️️️️
М. Соломон
65'
Замена
Тете
️️️️
Марлос
65'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Степаненко
25'
Желтая карточка
Марлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-3-3
1
Бущан
20
Караваев
34
Сирота
6
Забарный
94
Кедзиора
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
28
Витиньо
14
де Пена
11
Цыганков
4-1-2-3
30
Пятов
17
Додо
6
Марлон
22
Матвиенко
27
Кривцов
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
10
Марлос
10
Патрик
10
Соломон
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
28
Витиньо
17
Шкурин
17
Шкурин
28
Витиньо
27
Степаненко
8
Антонио
8
Антонио
27
Степаненко
10
Марлос
11
Тете
11
Тете
10
Марлос
10
Соломон
14
Сикан
14
Сикан
10
Соломон
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Динамо К - Шахтер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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