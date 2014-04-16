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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 16 апреля 2014
Динамо К
16.04.2014, среда, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
9'
Л. Адриано
32'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
89'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Д. Коста
87'
Замена
Бернард
️️️️
Л. Адриано
Замена
Б. Идейе
️️️️
Д. Гармаш
75'
60'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
Ю. Бельханда
60'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
58'
49'
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
Д. Силва
44'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Сидорчук
39'
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
27'
Желтая карточка
Илсиньо
19'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
О. Вукоевич
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рыбка
8
Макаренко
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
5
Вукоевич
8
Сидорчук
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
19
Гармаш
12
Идейе
12
Идейе
19
Гармаш
4
Адриано
11
Бернард
11
Бернард
4
Адриано
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
11
Коста
14
Феррейра
14
Феррейра
11
Коста
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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