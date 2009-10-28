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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 28 октября 2009
Шахтер
28.10.2009, среда, 20:30
Датагруп Кубок Украины, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Динамо К
23'
Д. Срна
90+3'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Илсиньо
+3
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Кобин
Замена
А. Гай
️️️️
Жадсон
Красная карточка
О. Вукоевич
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Бетао
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
А. Милевский
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Е. Хачериди
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
Пас отдал
Илсиньо
Желтая карточка
Л. Адриано
18'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
0
Тибериу Гиоане
ЛФ
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Андрей Шевченко
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-2-1-3
31
Богуш
26
Еременко
44
Алмейда
34
Хачериди
3
Бетао
17
Михалик
5
Вукоевич
0
Милевский
7
Шевченко
11
Кравец
0
Гиоане
14
Кобин
15
Рац
15
Рац
14
Кобин
10
Жадсон
19
Гай
19
Гай
10
Жадсон
11
Кравец
88
Алиев
88
Алиев
11
Кравец
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
Ярмоленко
17
Михалик
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
17
Михалик
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Шахтер - Динамо К
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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